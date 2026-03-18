日本時間18日夜、高市総理はアメリカへと出発し、日米首脳会談に臨みます。【写真を見る】専門家が解説 日米首脳会談 日本側の“手土産”はあらゆるシナリオを考え…日米首脳会談へ 18日の参議院予算委員会では、その対応が焦点となりました。高市総理「まず、我が国の国益を最大化すること、国民の皆様の生命を守り抜くこと、こういったことも主眼に置きながら議論をしっかりしてまいりたい」その中で特に懸念されているのが