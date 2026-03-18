中東情勢が緊迫する中、現地で活動を続ける国境なき医師団のトップが来日し、イランやレバノンでの医療支援の必要性を訴えました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、国境なき医師団は現在、首都テヘランの診療所の閉鎖を余儀なくされています。攻撃が続く中、診療所を開くためイラン当局と交渉しているということですが、イランではスタッフや物資の搬入に制約があることから、支援の実現がさらに難しくなっている