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【J1百年構想リーグ WEST第7節】(ヨドコウ)C大阪 1-2(前半1-1)岡山<得点者>[C]櫻川ソロモン(19分)[岡]ウェリック・ポポ(45分)、山根永遠(69分)<警告>[岡]工藤孝太(30分)、大森博(51分)主審:須谷雄三└山根永遠が古巣戦で逆転導く1G1A! 岡山が“天敵”C大阪とのアウェー戦を制す