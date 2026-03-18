[3.18 J1百年構想リーグWEST第7節 C大阪 1-2 岡山 ヨドコウ]J1百年構想リーグWEST第7節が18日に行われ、8位ファジアーノ岡山は敵地で5位セレッソ大阪を2-1で下した。C大阪との公式戦12試合目で初勝利。今季リーグ戦では2試合ぶりの白星となった。先にスコアを動かしたのはホームのC大阪。前半19分、右サイドのMF横山夢樹が細かいステップで1人をかわし、ボックス内に持ち込む。横山のクロスをFW櫻川ソロモンがヘディングでゴー