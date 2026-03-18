[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](味スタ)※19:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 21 長沢祐弥DF 5 井上竜太DF 15 鈴木海音DF 36 松田陸MF 10 森田晃樹MF 16 平川怜MF 35 田邉秀斗MF 55 吉田泰授FW 8 齋藤功佑FW 27 白井亮丞FW 40 新井悠太控えGK 41 中村圭佑DF 6 宮原和也DF 22 内田陽介DF 23 深澤大輝MF 7 松橋優安MF 14 福田湧矢MF 28 山本丈偉FW 11 山見大登FW 71 平尾勇人監督城福浩[川崎フロ