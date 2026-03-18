[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](MUFG国立)※19:30開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 19 中山雄太DF 50 岡村大八MF 10 ナ・サンホMF 11 増山朝陽MF 23 白崎凌兵MF 27 エリキMF 31 ネタ・ラヴィMF 88 中村帆高FW 99 テテ・イェンギ控えGK 13 守田達弥DF 5 ドレシェヴィッチDF 6 望月ヘンリー海輝DF 26 林幸多郎MF 8 仙頭啓矢MF 16 前寛之FW 7 相馬勇紀FW 9 藤尾翔太FW 20 西