[3.14 J2・J3百年構想リーグ第6節 甲府 0-1 いわき JITス]中央大出身のルーキーが育成に定評のあるいわきFCで着実に存在感を増している。FW田中幹大は14日、J2・J3百年構想リーグ第6節・甲府戦に2トップの一角で先発出場。前半にFW加藤大晟の決勝点をアシストし、開幕6試合目でプロ初アシストを記録した。0-0で迎えた前半33分だった。田中はDF中野陽斗からのパスを右サイドで収め、甲府MF小林岩魚を背負うと、足下にボールを通