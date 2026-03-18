お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹さん（57）は3月16日、Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦のため、アメリカのマイアミに到着したことを報告した。 【画像】【WBC】MLBが“激ムズ選手当てクイズ”を出題難問に「分かんなかった、悔しい」「当てたの凄いでしょ？」 飯尾さんは「侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした」と侍ジャパンを労い「次の大会またお願いします」とコメント。さ