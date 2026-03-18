Viessmann FIS Ski Jumping World Cupが、3月16日に公式Instagramを更新。山形市役所所属のスキージャンプ男子、内藤智文（33）を紹介した。ノルウェー・オスロで行われたW杯男子個人第26戦では、内藤が131.5メートルを飛び初優勝。自身初の表彰台がそのまま初Vとなる快挙となり、仕事と競技を両立する「公務員ジャンパー」の頂点到達に視線が集まっている。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、