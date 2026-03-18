長崎大学は今月12日に実施した入学試験で、出題ミスがあったと発表しました。合否判定に影響はないということです。 ミスがあったのは、3月12日に行われた工学部工学科の一般選抜後期日程の試験です。 長崎大学によりますと、6つの大問から4つを選び解答する総合問題のうち、「大問6」で、前提の文章では適切に解答できない問いが含まれていました。 試験監督をしていた教員が試験中に気づきましたが、訂正は間に合わ