本日の日経平均株価は、中東情勢混乱に伴う原油供給をめぐる過度な懸念が後退し、前日比1539円高の5万5239円と5日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は22社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＷＴＩ価格が96ドル前後の高止まり状態が追い風となったＩＮＰＥＸ