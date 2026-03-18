現在1機体制で運航しているドクターヘリについて県は来年度以降、2機体制で運航する方針を明らかにしました。 現在、1機体制で運航している県のドクターヘリ。 出動の要請が重なり救急搬送に対応できないケースが年間100件～150件にのぼることから県は去年秋の2機目導入を予定していました。 しかし、運航委託先の整備士が不足したことに伴い、1機目は断続的に休止。 2機目の導入も先送りとなっていま