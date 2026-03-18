2018年に「タッキー&翼」を解散し、俳優として活動する今井翼（44）が、17日、Instagramを更新。薬指の指輪が光る最新ショットに反響が寄せられている。【映像】薬指に指輪をつけた今井翼の最新ショットこれまでもInstagramで、愛犬を抱っこした姿や自宅での自撮りショットなど、プライベートの様子を発信してきた今井。また、トレーニングの様子も度々公開しており、2026年1月6日の投稿では「トレーニング始め。約3カ月で