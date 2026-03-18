厚生労働省は18日、大麻由来の成分である、CBN（カンナビノール）を医薬品医療機器法に基づき、指定薬物に指定した。医療目的を除き、6月1日から成分を含む製品の販売や所持、使用などが禁止される。昨年5月、山梨学院大（甲府市）レスリング部の男子部員が同成分を含むクッキーを食べた後、寮から飛び降りて骨折する事案が発生していた。厚労省によると、CBNを含む製品はリラックス効果などをうたい、クッキーやグミ、電子た