「オープン戦、オリックス−広島」（１８日、京セラドーム大阪）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）が自己最速を３キロ更新する１５５キロを連発した。２−３の七回から登板した右腕は先頭・西野を投ゴロ、来田を一ゴロ、山中を遊ゴロに仕留めた。３人目の山中を迎えた際に１５５キロを２球連続で記録し、力強さを見せつけた。これまでの最速は１５２キロで、自己最速を３キロ更新した。斉藤汰はドラフト２位で広島