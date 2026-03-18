千葉・木更津警察署で目撃されたのは、うつむき加減で車に乗り込む中川雅容疑者（34）です。警察によりますと2025年、中川容疑者はスリランカ人のメンディス・ラヒル・パバサラ容疑者（30）とともに千葉県の袖ケ浦市役所を訪れ、嘘の婚姻届を提出。2人が夫婦だという虚偽の情報を受理させ、戸籍情報システムに記録させた疑いが持たれています。中川容疑者とメンディス容疑者はもともと知人関係にありましたが、同居はしていなかっ