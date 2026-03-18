俳優の桜井日奈子（28）が17日、Instagramを更新。美しいスタイルが際立つ最新ショットを公開し、「痩せた〜」「別人かと思った！」「腹筋割れすぎ」など、驚きの声が寄せられている。【映像】桜井日奈子の水着姿や“腹筋バキバキ”の最新ショットこれまでもInstagramで、芸能活動10周年を記念した写真集での水着ショットや、ベッドやプールで笑顔を見せるカレンダー撮影のメイキング動画など、美しいスタイルを発信してきた桜