2年ぶりのセ・リーグ制覇、2012年以来の日本一奪回が至上命令の巨人。オープン戦は3月17日の時点で7勝4敗1分け。12球団で4位と、まずまずの成績を残している。ただし、「心配な点は多い」と巨人担当記者は語る。「チーム成績はまずまずも、個人に目を向けると得点が少ない点は気になります。12試合で30点にとどまっています。日ハムと並んで勝率トップの横浜DeNAは13試合で57点あげていますからね。得点不足の最大の要因となっ