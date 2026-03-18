《アベプラ卒業!みんなサンキュー!バイバイ》3月16日、お笑い芸人のカンニング竹山がXを更新し、MCを務めるABEMAの報道番組『ABEMA Prime』を卒業することを明かした。この報告で、“芸人コメンテーター”の存在が注目を集めているようだ。2019年から番組の月曜MCを務めていた竹山だが、卒業は混乱に見舞われた。「竹山さんは3月13日に配信されたポットキャスト番組『カンニング竹山の大阪出張』（ABCラジオ）で、『この春から