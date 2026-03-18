インスタグラム投稿に反響野球の米国代表は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝でベネズエラに2-3で敗れ、世界一奪還は叶わなかった。昨季のサイ・ヤング賞投手、ポール・スキーンズ（パイレーツ）が試合前にSNSにアップした1枚の写真が話題を呼んでいる。注目を浴びたのは、スキーンズの自撮りショット。17日（日本時間18日）の決勝戦前にインスタグラムにアップされたもので、バスの車内と思われるところでカメ