自身のコスメブランドの商品が18日に発売フィギュアスケートで2016年の世界ジュニアを制し、現在はアイスショーでも活躍する本田真凜さんが18日、インスタグラムを更新。自身が立ち上げたコスメブランドの商品が発売されたと報告した。本田さんはインスタグラムで「Luarine 本日より全国発売開始ですやぁぁぁい！！」と伝えた。「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ