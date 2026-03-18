テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが衣装ショットを公開した。佐々木アナは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「三連休、皆さんはどう過ごす予定ですか？私は花粉症がひどいので、家でのんびりゲームをしようと思っています」とつづり、白のブラウスにロングスカートを合わせたコーディネートなどを公開した。この投稿に「今回もとても素敵です」「笑顔も魅力的ですね」「佐々木さん今朝もさわやか」「衣装似合って