BE:FIRSTが、3月16日に配信リリースした最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のDance Performance映像を公開した。今回公開されたDance Performance映像では、メンバーのSOTAと初のコレオグラフ提供となるダンサーのRhyme(RHT.)コレオグラフを全編楽しむことができる。パフォーマンスが最大限に生かされたカメラワークにも注目だ。■「BE:FIRST ALL DAY」先行配信2026年3月16日(月)配信スタート配信リンク：https://avex.ffm.to/befirst_all