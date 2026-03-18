モノブライトが、新曲「いつも雨」を本日リリースした。本楽曲は、「涙の理由は知らなかった 君の辛さを測れずにいた」という歌詞から楽曲が始まる。岩中（Dr）の感情に訴えかけるような深く、重たいドラム、出口（B）の美しくドラマティックなベースライン、松下（G）の乾き切った歪みと共に、終盤に向かうに連れてカタルシスを迎える。ジャケット写真は、一人称視点で家屋の中から雨模様の屋外を眺める様子が描かれており、本作