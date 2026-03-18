セカンドバッカーが、＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞の対バン相手を発表した。本ツアーは、6月13日の千葉LOOK公演を皮切りにワンマンシリーズとして9公演、対バンシリーズとして東名阪3公演の全12公演を開催する。そして、対バンシリーズ3公演の対バンとして、アルステイク、リュックと添い寝ごはん、KALMAの出演が決定した。なおチケットは、3月19日21時より一般発売がスタートする。アルステイクリュックと