東京スカパラダイスオーケストラが、“VS.シリーズ”の第1〜5弾を完全収録したオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』を本日リリースした。本作は、さまざまな豪華ゲストと「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ制作された楽曲を収録した意欲作。VS. ALI／VS. Chevon／VS. TK (凛として時雨)／VS. 稲葉浩志／VS. アイナ・ジ・エンドという、それぞれの楽曲で異なるアーティストと対峙することで、スカパラ