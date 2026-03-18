◆オープン戦オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝が自己最速を３キロ更新する１５５キロを連発した。１点ビハインドの７回に登板。西野を投ゴロ、来田を一ゴロに封じると、最後の山中の打席。２球連続で１５５キロをマークし、３球目で遊ゴロに打ち取った。これで中継ぎとして５戦連続無失点。当初は先発候補だったが、現在は中継ぎとして開幕１軍を目指す右腕が、アピ