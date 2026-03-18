やるべきことを日付ごとに並べ、進み具合を「見える化」するガントチャート。大人の仕事では便利な管理方法ですが、それをそのまま子どもの宿題に当てはめたらどうなるのでしょうか。今回は、長期休みに起きた友人のエピソードをご紹介します。 何事も前倒し 夫は“タスク完了重視”の人です。仕事では、締切の一週間前に資料を提出。旅行の準備も、3日前にはスーツケースが閉じています。To-Doリ