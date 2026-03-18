ポップしなないでが、メジャー4thフルアルバム『Bye』を本日リリースした。今回のアルバムに関してメンバーは、「別れを”切ない寂しいやりきれない”で終わらせないために我々は音楽をやっているようなものなので、聴けば伏目がちにでも前を向けるような、少し胸が軽くなるような、そんなアルバムを作ったつもりです。まあ別れは結局切なくて寂しくてやりきれない上に腹立つんですけどね。元気な時に聴いても勿論いいアルバムなの