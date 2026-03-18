◆大相撲▽春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、大関・安青錦（安治川）をはたき込んで２敗を守った。「体が勝手に動いてくれた」と振り返った。優勝争いの中での大関戦にも「連敗しないように挑戦者の気持ちでいった」と話した。「内容的にはまだまだ。もっと踏み込んで圧力を伝えていかないといけない。守るのもないので、残りもガンガンいきたい」と言葉に力を込めた。