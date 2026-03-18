CLAN QUEENが4月15日に配信リリースする、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルの詳細が解禁された。「Secret Empire」(読み：シークレットエンパイア)と名付けられた今作。作品タイトル「Secret Empire」＝「秘密の帝国」という名の通り、CLAN QUEENが2022年の結成以降少しずつその勢力やファンダムを拡大してきた事が、メジャー移籍という今回のタイミングにおいて、より公然のものになり、そして原点回帰をするよ