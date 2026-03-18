◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の佐々木俊輔外野手が１８日、オープン戦１号を放った。６回にキャベッジの代走で途中出場。７回１死二塁の第１打席で４番手・拓也の高め直球を振り抜き、打球は右翼スタンドに届いた。スピードを落とさずダイヤモンドを一周した。佐々木は試合前まで、オープン戦で打率３割７分５厘と好成績を収めていたが、育成３年目の平山を中堅で起用していたこともあり、ここ２