ニールセン監督が称賛「今日は日本が圧倒的に支配したゲームだった」なでしこジャパン（日本女子代表）は3月18日、女子アジアカップ準決勝で韓国女子代表と対戦し、4-1で勝利を収め、オーストラリアが待つ決勝に駒を進めた。宿敵を下して決勝進出を決めたニルス・ニールセン監督は試合後、「今日は日本が勝利にふさわしいチームだったかなというふう