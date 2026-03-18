女優のザジー・ビーツ（34）が、2018年公開の映画『デッドプール2』撮影中に胸にやけどを負ったことを告白した。 【写真】主役を演じたイケメン俳優 同作でドミノ役を演じたザジーは、エンパイア誌のインタビューで「左胸の内側に『デッドプール2』の撮影でできた傷跡があるの。半分偽物の銃を使っていたんだけど、あるシーンで熱い薬きょうが飛び出して胸元の開いたトップスの中