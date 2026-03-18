松本市の松本秀峰中等教育学校で、作家、内田樹さんによる講演会が開かれました。内田さんは生徒およそ500人に対して、「転換期を生きる松本秀峰のきみたちへ」をテーマに、多くの本を読むことや、世界の動きを勉強することの大切さなどを、哲学者や翻訳家としても活動してきた経験を交えながら伝えました。