タレントの南明奈（36）が18日、自身のインスタグラムを更新し、お笑いコンビ「よゐこ」濱口優（54）との夫婦ショットを公開した。「夫婦でロケ」と書き出し、濱口とカフェで寄り添い笑顔のショットを投稿。「お昼休憩中に2人とも大好きなお餅をいただきました」と明かした。緑色のトップスに白いコートをはおり、ゆったりとしたパンツを合わせた春らしいコーデも披露した。フォロワーからは「いつ見てもほっこりさせてく