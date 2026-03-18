女優の橋本環奈（27）が、18日放送の日本テレビ系「WBC詳報」（後7・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を現地観戦したことを報告した。番組では、17日（日本時間18日）に行われた米国―ベネズエラの決勝を詳報。世界最高峰のプレーの応酬に一同が酔いしれた。さらに、大会を多角的に総括。今大会の106本塁打の中から、飛距離や確信立ちの秒数などをランキングで紹介した。MCの「麒麟」川島明か