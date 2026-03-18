犬の『ケージ』のNG置き場所 ケージの中というのは、基本的に犬が「リラックスしてゆっくり過ごせる場所」であることが絶対条件です。そのためにも以下のような置き場所は避けましょう。 外の景色が見える場所 「ケージの中にいても外の景色が見えれば退屈しないで過ごせるのでは？」とあえて外の景色が見える窓際などにケージを置いている人がいますが、それは実は大きな間違いです。 確かに外の景