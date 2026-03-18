海＝青じゃない!? 水中を進む潜水艦が黒い理由2026年3月10日、海上自衛隊向けとなる最新の国産潜水艦「ちょうげい」が就役しました。潜水艦というと真っ黒な船体を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、その一方で「しんかい6500」をはじめとした学術研究用の潜水艇は、船体を黒色で塗っていません。【あれ、黒くない!?】ツートンカラーの自衛隊潜水艦をイッキ見！（写真で見る）なぜ自衛隊の潜水艦は、すべて黒なのでしょう