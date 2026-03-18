犬の『メンタルが崩壊する』絶対NG行為５選 飼い主の行動は、愛犬に大きな影響を与えます。下記のような行動をしてしまうと、犬のメンタルが崩壊し、人間不信のトラウマを植え付けてしまうので絶対にやめましょう。 1.物理的な暴力を加える 当然ですが、物理的な暴力を加える行為は虐待に該当します。犬が怪我を負ってしまう危険がありますし、怪我を負わずとも心に深い傷を負ってしまうのです。飼い主をはじめ、人間に対して