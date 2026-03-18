【今こそ知りたい！カメラの世界】今、世間では空前のコンパクトデジタルカメラブーム。各メーカーからこぞって新しいコンデジが登場しているうえに、若い世代を中心にスマホではなくコンデジを持ち歩き、撮影するというムーブメントが巻き起こっています。コンデジのデザイン自体もそうですし、スマホに比べて少し不器用っぽく撮れる写真たちが“エモい”と人気のようですが、やはりカメラメーカーの真髄は一眼にあります。言わば