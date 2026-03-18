クリープハイプが、新作EP『仮のまま定着したような愛情で』を5月27日にリリースする。 （関連：【画像あり】クリープハイプ、尾崎世界観が撮影した写真を元に構築された新作EPジャケット写真） 本作は前作『だからそれは真実』から3年2カ月ぶりとなるEP。新譜のリリースはアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』から1年半ぶりとなる。バンドらしい制作スタイルで作り上げた新曲全5曲