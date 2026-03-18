山形県はきょう、高畠町の施設が提供した食事によるノロウイルス食中毒が発生したと発表しました。 県によりますと、きのう17日、東置賜地域で開催されたイベントの参加者が嘔吐や下痢などの症状を訴えていると、置賜保健所に連絡がありました。 保健所が調査したところ、高畠町二井宿の「欧園Tei（おうえんてい）」が今月15日に調理し、イベントで提供したサンドウィッチなどを食べた1グループ18名が食中毒の症状を訴えて