現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表はなでしこジャパンと対戦した。序盤から日本に主導権を握られる展開の韓国。すると15分、25分に失点。後半に入ってもペースを掴めずにいると、75分に追加点を献上。78分にカン・チェリムが１点を返すも、わずか３分後に再びゴールを許し、そのままタイムアップ。１−４で敗れた。 悔しい結果に終わった韓国。試合を速報した韓国