県内の多くの公立小学校で卒業式が行われました。 被爆80年の去年、平和を願う歌声を世界に届けた児童たち。 18日に旅立ちの日を迎えました。 県内の多くの公立小学校できょう行われた卒業式。 長崎市の城山小学校では92人が晴れの日を迎えました。 式では宮田 幸治校長が「出会った仲間を一生大切にし、新しい世界でもチームを大切に」とはなむけのことばを贈り、児童1人1人に卒業証書を手渡しました。