忍び寄る「低栄養」の危険性今、働き盛りの人たちにも、危険性が指摘されている「低栄養」。低栄養は単なる栄養不足ではなく、欧米では正式な病名にされていて、深刻な病気の第一歩と言われている。「リハ栄養」栄養改善×リハビリ低栄養からの改善とリハビリテーションを結び付けた「リハ栄養」という新しい医療の今に迫る。脳出血から「リハ栄養」で回復石川県七尾市で鍼灸院を営む、道下清治さん75歳。2025年6月、脳出血で病院