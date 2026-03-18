「おいしい全粒穀物」シリーズをPRする辻希美さん日清シスコは、「おいしい全粒穀物 オートミールフレーク」「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ（オートミールの一種で、オーツ麦を蒸して平らにプレスすることで食べやすくしたもの）」を4月6日に発売する。3月17日に行われた新商品発表会では、近年の食物繊維のトレンドや「おいしい全粒穀物」シリーズについて説明した他、タ