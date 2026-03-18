『絶望ライン工独身獄中記』を読む昨今叫ばれる地球規模での気候変動。20XX年、地上はこの世の地獄と化す。「マーク、そっちは？」海面上昇により地表の70％が海の底に沈んだ。「ダメだ、やられてる。ここは放棄しよう」都市部では天変地異が吹き荒れ、天災により人口は激減。(赤ん坊の泣き声)「女の子だ……ほら、僕らの子だよメアリー」人々は地下へ逃げ込み、いつ来るともわからぬ最後の日に怯えて暮らすしかなかった。「きっ