元乃木坂46で俳優・モデルとして活動する中村麗乃が17日、ニコニコチャンネル＋で配信された『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』（マイナビニュース制作）に出演。乃木坂46メンバーとの共演は、乃木坂46卒業後初となった。【写真】乃木坂46卒業後初共演をはたした中村麗乃＆阪口珠美と阪口がゲストとともにトークを繰り広げ、今後の活動の幅を広げるためさまざまなことにチャレンジしていく同番組。今回の放送では、中村と阪