「桜花賞・Ｓ１」（１８日、浦和）１番人気のアンジュルナが、またしてもスピードの違いを見せつけ重賞４連勝。南関東牝馬クラシック第１冠をゲットし、「第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２」（６月１７日・川崎）への優先出走権も獲得した。また、２着に３番人気のブレイズエッジ、３着に４番人気のグッドディーズが入り、上位３頭には「第４０回東京プリンセス賞・Ｓ１」（４月３０日・大井）への優先出走権が与えられた。２